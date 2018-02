Paysandu joga com seis reservas Sem o fantasma do rebaixamento a atormentá-lo o Paysandu enfrenta o Juventude neste domingo em Caxias (RS) sem vários titulares e com seis jogadores do time reserva. Sem o zagueiro Júlio Santos, o volante Alexandre e o meia Leonardo, punidos com três cartões amarelos, o Papão também não poderá contar com os volantes Jairo e Sandro, vetados pelo departamento médico por contusão. O lateral Maurinho e o meia Jobson, com dores no joelho e costas, poderão ficar no banco do time paraense. Os que viajaram para Caxias, apesar de tantos problemas, prometem trazer para Belém uma vitória. "Quem não era titular vai querer mostrar serviço e justificar sua permanência no elenco para a temporada de 2005", justifica o coringa Lecheva. O atacante Vinícius, que não emplacou no time e nem nas graças da torcida, terá a chance de entrar como titular, fazendo dupla com Zé Augusto. Ele anda insatisfeito na Curuzu e tem convite para retornar ao Fortaleza (CE).