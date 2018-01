Paysandu joga para ajudar Jéfferson O jogo desta quarta-feira à noite, em Belém, entre Paysandu e Bahia, no Mangueirão, terá uma característica incomum no futebol: o Paysandu destinará parte de sua renda para auxiliar financeiramente o lateral-esquerdo Jéfferson, do time adversário, afastado dos gramados por ter contraído meningite virótica. Por sugestão do goleiro Carlos Germano, amigo de Jéfferson, arrecadação dos ingressos de R$ 3,00 que forem vendidos a menores de 12 anos será toda destinada ao jogador baiano. ?É um companheiro de profissão que passa por um momento difícil e merece a nossa ajuda", disse Germano. Dentro de campo, porém, o Paysandu tentará sufocar o time baiano desde o começo da partida para alcançar mais três pontos em casa. O técnico Ivo Wortmann terá a volta do artilheiro Vélber, ausente da partida contra o Fluminense por ter levado o terceiro cartão amarelo. Na lateral-direita, o meia Lecheva voltará a ser improvisado na posição. Rogerinho, que foi mal contra os cariocas, sentará no banco. Ivo não esconde sua preocupação com os titulares Vanderson, Luiz Fernando, Magnum, Jorginho e André Dias, pendurados com dois cartões amarelos. ?É uma situação ruim, mas que temos de saber administrar."