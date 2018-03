Paysandu joga sem quatro titulares O tricampeão paraense está cheio de problemas para enfrentar o Fluminense neste domingo, pela segunda rodada da Copa dos Campeões. Além do meia Lecheva, que sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles e foi operado nesta sexta-feira, o Papão da Curuzu não contará com o lateral-esquerdo Souza, expulso, o zagueiro Sérgio, também contundido na partida com o Corinthians, e ainda pode perder o atacante Valdomiro, que voltou a sentir dores na coxa. O atacante Zé Augusto, que segundo o treinador Givanildo Oliveira fez muita falta na partida contra o Corinthians, ainda continua com a virilha inflamada e foi descartado do jogo contra o campeão carioca. "Nós apostamos na força do nosso conjunto e no incentivo de nossa fantástica torcida para superar tantos problemas", argumenta Givanildo. O goleiro Robson, que falhou no jogo contra o Corinthians, ao rebater mal a bola, que originou o gol do time paulista, será mantido no gol.