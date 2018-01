Paysandu: jogo do desespero em Belém Se ainda sonha em não cair para a segunda divisão, o Paysandu tem a obrigação de vencer a Ponte Preta na noite desta quarta-feira no Mangueirão para começar a reagir no campeonato. Com apenas 16 pontos, o time paraense é o lanterna, tem a pior defesa e coleciona o maior número de derrotas. O treinador Gílson Kleina, que ainda não conseguiu dar um padrão tático à equipe, mudando jogadores a cada partida, poderá ser demitido em caso de nova derrota. A volta à zaga de João Carlos, que estava contundido na coxa, deve trazer maior tranquilidade à defesa. O atacante Robson, com 13 gols no campeonato, entende que o Papão precisa da vitória para elevar o moral do elenco. "O pessoal não fala em outra coisa", disse o jogador. O meia Gian aposta na recuperação do time a partir do jogo contra a Ponte. "Está na hora da virada", resumiu.