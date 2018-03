Paysandu mais ofensivo contra Inter O Paysandu enfrenta o Internacional neste sábado à tarde, no Beira Rio, precisando de uma vitória para espantar o mau futebol até agora apresentado. A demissão do treinador Artur Neto e a contratação de Givanildo Oliveira, que assumirá o comando do time a partir de segunda-feira, deve acalmar os ânimos exaltados da torcida, que cobra garra e união dos jogadores dentro de campo. "Enquanto Givanildo assistirá a partida pela tevê em Belém, o time será dirigido em Porto Alegre por Nildo Pereira, técnico do sub-20. Ele deve promover o retorno do atacante Selmir, expulso contra o Corinthians e fazer a estréia do lateral direito Tiago, ex-Marília, no lugar de Rogério Souza. O meia Lecheva, também livre de suspensão automática, poderá aparecer no meio-campo. "Ao contrário das partidas anteriores, quando o time atuou todo sempre na defesa, Nildo Pereira pretende utilizar o 4-4-2, tornando o time mais ofensivo quando tiver a posse da bola.