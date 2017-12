Paysandu muda para sair da lanterna Sem a zaga titular, cobrado por sua exigente torcida e à beira da crise, o Paysandu enfrenta o Grêmio neste sábado, no Mangueirão, precisando vencer sua primeira partida dentro de casa para fugir da lanterna do Campeonato Brasileiro. As ausências do zagueiro Júlio Santos, punido com suspensão de dois jogos, e de Alex Pinho, com três cartões amarelos, deixaram o treinador Givanildo Oliveira preocupado com seu sistema defensivo. Para pior as coisas, o reserva Flávio Tanajura saiu contundido no treino de quinta-feira e é problema para enfrentar os gaúchos. Givanildo treinou com o argentino Galván e Sílvio no miolo de zaga. Paulo Musse, acusado pela torcida de ter falhado contra o Vasco, será mantido no gol. No meio-campo também haverá mudança. O volante Sandro, pela primeira vez após três anos como titular absoluto, perderá o lugar para Alemão. No ataque, Zé Augusto sai para a entrada de Selmir.