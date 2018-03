Paysandu muda três contra o São Caetano A entrada de Magnum no lugar do artilheiro Robson e a volta de Jorginho à zaga serão as novidades do Paysandu na partida deste domingo contra o São Caetano. O técnico Dario Pereyra também poderá promover a volta de Jobson ao meio campo, poupando Lecheva, que tem se queixado de dores no joelho desde a partida contra o Boca Juniors. Outro que vem reclamando de contusão é o meia Welber, mas ele já adiantou que não pretende ficar de fora da partida contra os paulistas. "O tratamento que estou fazendo já me fez melhorar bastante", disse o jogador, um dos destaques do Papão nesta temporada. A boa atuação do goleiro Ronaldo nas últimas partidas forçaram o treinador a mantê-lo como titular. Marcão, que vinha falhando muito, deve permanecer na reserva, disputando uma nova chance com Carlos Germano, que treina diariamente no estádio da Curuzu para entrar em forma. "Fico muito feliz em voltar a ser titular e quero continuar merecendo a confiança do Dario", disse Ronaldo. O presidente do Paysandu, Arthur Tourinho, informou que o time está em negociações para contratar pelo menos mais dois jogadores. Um deles seria o atacante Vinícus, que defendeu o Fortaleza no ano passado. O volante Ciro e o zagueiro Guará, ambos da Tuna Luso, também poderão ser contratados a qualquer momento.