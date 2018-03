Paysandu muda tudo para tentar reagir O time do Paysandu que enfrenta a Ponte Preta neste sábado é uma incógnita. Depois da derrota para o Fluminense, a segunda em dois jogos do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube paraense tomou uma medida radical. Demitiu 7 jogadores, multou outros 6 e ainda mandou 5 para treinar nos juniores. O técnico Paulo Campos, que não teve interferência direta nas medidas adotadas pela diretoria, quer que o time adote uma nova postura no jogo deste sábado, em Campinas. "Quero garra e determinação, principalmente na marcação", avisou.