Paysandu não perdoa o São Paulo Nos erros do adversário, e foram muitos, o Paysandu goleou o São Paulo na partida deste domingo. Gabriel levou a culpa pelos três primeiros gols paraenses, a defesa falhou em não marcar Lecheva no quarto, Rogério poderia ter pego o quinto e o técnico Oswaldo de Oliveira não fez nada para evitar o vexame. As críticas procedem, mas é também verdade que o Paysandu fez por merecer. A goleada começou a ser construída no primeiro tempo. Em apenas oito minutos, dos 25 aos 33, os paraenses fizeram três gols, todos com Róbson. No começo do jogo, o São Paulo conseguiu iludir a torcida, parecia que ia vencer fácil, mesmo fora de casa. Aos 7, quase que Ricardinho acertou o ângulo numa cobrança de falta. Luís Fabiano e Reinaldo ainda desperdiçaram boas chances de marcar. O Paysandu até então só assistia. Quando resolveu jogar, o ?Papão? usou e abusou das falhas adversárias. Três chutes, três gols. Aos 25, Luiz Fernando deu corte seco em Gabriel, cruzou na área e Róbson, meio de cabeça meio de queixo, desviou para o gol. Dois minutos depois, o passe veio da esquerda, de Lecheva. Róbson, na entrada da pequena área, subiu mais que Gabriel, mal-posicionado, e fez o segundo. Aos 33, Róbson, de novo ele, recebeu enfiada de bola de Wélber nas costas de Gabriel (de novo ele) e só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro. O primeiro tempo nem havia acabado e a torcida ? mais de 30 mil pagantes ? gritava olé quando o Paysandu tocava na bola. O São Paulo, no segundo tempo, voltou pressionando, sem meter medo. Mesmo assim, Reinaldo, aos 12, marcou de cabeça, 3 a 1. Oswaldo então viu o óbvio, Gabriel estava mal na partida (assim como Jean, Gustavo Nery, Adriano...) e deu lugar a Kléber. Entrou também Régis no lugar de Jorginho Paulista. Não adiantou nada. O Paysandu continuou deitando e rolando em cima da frágil defesa são-paulina. O meia Lecheva, sem marcação, aos 20, recebeu da esquerda dentro da área, girou o corpo e chutou sem chances para Rogério. O São Paulo não acertava nada, já para o Paysandu, tudo dava certo. O quinto gol saiu de uma total felicidade do atacante Iarley. Da entrada da área, acertou o canto esquerdo do goleiro. A defesa assistiu ao lance, é bem verdade, mas o chute foi perfeito. Luís Fabiano, aos 41, chutou cruzado no canto direito e diminiu a humilhação: 5 a 2. Ficha Técnica Paysandu: Ronaldo; Wellington, Gino, Tinho e Luiz Fernando; Bruno, Sandro, Lecheva (Rogerinho) e Wélber (Jóbson); Róbson (Zé Augusto) e Iarley. Técnico: Dario Pereira. São Paulo: Rogério Ceni; Gabriel (Kléber), Jean, Gustavo Nery e Jorginho Paulista (Régis); Adriano, Carlos Alberto, Júlio Baptista e Ricardinho; Luís Fabiano e Reinaldo (Rico). Técnico: Oswaldo de Oliveira. Gols: Róbson aos 25, aos 27 e aos 33 minutos do primeiro tempo; Reinaldo aos 12, Lecheva aos 20, Iarley aos 31 e Luís Fabiano aos 42 do segundo. Árbitro: Wilson Souza Mendonça (PE). Cartão amarelo: Reinaldo, Róbson, Ricardinho, Gustavo Nery, Wellington Público: 30.101 pagantes. Local: Mangueirão. Veja também os outros resultados do Campeonato Brasileiro deste domingo: Corinthians fica no empate com FlamengoSantos goleia Fortaleza por 4 a 0Vasco joga mal, mas bate São CaetanoFluminense ganha três pontos no OlímpicoFigueirense empata e está na lanternaDe virada, Atlético-PR goleia CriciúmaGoiás humilha o Juventude: 7 a 0