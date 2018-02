Paysandu não perdoa o Vitória: 4 a 2 O Paysandu precisou apenas de um tempo para consolidar sua vitória por 4 a 2 contra o Vitória, carimbando sua recuperação em partidas dentro de casa. O resultado começou a se desenhar aos 22 minutos da primeira etapa, quando o time paraense já ganhava por 3 a 0. Na fase final, o Vitória ainda tentou uma reação, mas já era tarde. Leonardo, duas vezes, Balão e Alonso marcaram para o Paysandu, enquanto Vinícius e Paulo Rodrigues descontaram para os baianos. Com uma forte pegada no meio-campo e jogadas rápidas de ataque, aproveitando a habilidade de Leonardo, o Paysandu encurralou o Vitória em seu campo desde o começo da partida. Logo aos 3 minutos, Leonardo tocou para Balão, que da entrada da área encobriu Juninho de pé esquerdo. Paysandu, 1 a 0. Aos 14, Alonso fez o segundo para os paraenses, após jogada de Balão. A defesa do Vitória parecia estar desligada do jogo. Aos 21, Leonardo avançou pela direita e bateu na saída do goleiro baiano: Papão 3 a 0. O ataque do Vitória só acordou aos 43, numa cobrança de falta: Vampeta jogou para a área e Vinícius desviou de cabeça, marcando o primeiro gol dos baianos. Paulo Rodrigues, chutando de longe, aos 13, fez 3 a 2, dando a impressão de que o Vitória iria reagir e virar o placar. Pura ilusão. O Paysandu ajustou seu meio-campo e passou a dominar novamente a partida. O golpe de misericórdia veio aos 26 minutos. Sandro avançou pelo meio e esticou para Jobson, que cruzou para o meio da área. Leonardo apareceu na cara de Julinho e carimbou: Paysandu 4 a 2. Os minutos finais ainda reservaram pelo menos três gols perdidos pelos paraenses. Jobson e Hernani chutaram duas bolas na trave. A vitória mostrou que o Paysandu começa a ganhar maior confiança para subir na tabela da competição. Com nove pontos, na avaliação do treinador Givanildo Oliveira, o time deve "melhorar ainda mais" nas próximas partidas.