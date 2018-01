Paysandu obtém vitória histórica Com um gol de Iarley, aos 22 minutos do segundo tempo, o Paysandu derrotou, nesta quinta-feira à noite, o Boca Juniors, em La Bombonera, Buenos Aires, em jogo válido pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Com este resultado, o time paraense só precisa de um empate, dia 15, no Mangueirão, para continuar na principal competição sul-americana. A partida foi marcada por jogadas violentas e muita catimba por parte dos argentinos. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o árbitro Carlos Amarilla, do Paraguai, expulsou Robson, do Paysandu, e Rodriguez, do Boca, por troca de agressões. Aos 6 minutos da etapa final, Vanderson não suportou o assédio de Schelotto, agrediu o adversário com uma cotovelada e também recebeu o cartão vermelho. Com o apoio de sua barulhenta torcida, o Boca pressionou o Paysandu desde o início do primeiro tempo, mas abusou do jogo aéreo, que era bem bloqueado pela zaga paraense. Destaque para o zagueiro Jorginho, um dos melhores em campo. O Paysandu levou mais perigo, principalmente quando a bola ficava nos pés de Iarley, que por duas vezes quase abriu o placar na primeira etapa. No segundo tempo, mesmo com um jogador a menos, o Paysandu soube se defender e foi mais perigoso. Aos 22 minutos, Iarley, em jogada individual, fez o gol da vitória. O desespero tomou conta do time argentino, quatro vezes campeão da Libertadores, que não conseguiu evitar a derrota em casa diante do estreante na competição sul-americana. Ficha Técnica: Boca Juniors: Abbondanzieri; Ibarra (Calvo), Burdisso, Crosa e Rodriguez; Battaglia (Moreno), Cascini, Cagna (Tévez) e Donnet; Schelotto e Delgado. Técnico: Carlos Bianchi. Paysandu: Ronaldo; Rodrigo (Gino), Jorginho, Tinho e Luis Fernando; Vanderson, Lecheva (Bruno), Sandro e Velber (Rogerio); Robson e Iarley. Técnico: Dario Pereyra. Gol: Iarley, aos 22 minutos do segundo tempo. Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguai). Cartão amarelo: Cascini, Donnet e Ronaldo. Cartão vermelho: Robson, Rodriguez e Vanderson. Local: Buenos Aires.