Paysandu pede ajuda para a torcida O treinador Ivo Wortmann apelou hoje para a "extraordinária força da fiel torcida do Paysandu", conclamando-a a lotar o estádio Mangueirão, na partida desta quarta-feira à noite contra o Fortaleza. "O momento é de essa torcida mostrar mais uma vez que ela faz a diferença nos jogos dentro de casa. O Paysandu precisa desse incentivo, mais do que nunca, para superar o desafio de fugir da zona de rebaixamento", disse Wortmann. O atacante Cristiano ganhou a confiança do técnico e deve começar a partida no lugar do meia Magnum, que embora recuperado de uma lesão na coxa ainda não suporta atuar os 90 minutos. O zagueiro André Dias, suspenso por cartões amarelos, é outro desfalque. Em compensação, o time terá a volta do zagueiro Jorginho e do volante Vanderson. Para o meia Vélber, o time terá de sufocar o Fortaleza desde o começo da partida, marcando a saída de bola do adversário. "Dentro do Mangueirão quem manda somos nós e não eles. Não podemos deixar que gostem do jogo, mas impondo a eles o nosso ritmo".