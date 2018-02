Paysandu pega Ceará no Mangueirão Com problemas na defesa, o setor mais fraco do time, o Paysandu enfrenta o Ceará com a obrigação de vencer a partida, porque joga dentro de casa, no Mangueirão. A regularização dos meias Leonardo e Rodriguinho derão maior tranquilidade ao treinador Roberto Cavalo, que aposta nos gols de Robson, o Robgol, para derrotar a equipe cearense. Os laterais Valdemir, ex-Remo, e Renatinho, ex-Botafogo, têm sido muito criticados pela torcida do Papão, assim como a dupla de zaga Alex Pinho e Flávio Tanajura. Os quatro, porém, não ligam para as reclamações e prometem uma boa vitória. "Garra não faltará", diz Renatinho. Para o atacante Robson, o time tem feito média de três jogos por semana e isso tem influído no rendimento físico do plantel. Mas, contra o Ceará, prevê, a vitória apagará as críticas e até o cansaço dos jogadores. "Nada melhor do que a vitória nessas horas".