Paysandu: Pela artilharia para Robson O jogo deste domingo contra o Flamengo, às 16 horas no Mangueirão, não vale nada para o Paysandu. Com 41 pontos, na 21.ª posição, o time paraense já está rebaixado. Mas um jogador em especial tem motivos de sobra para não desanimar. O atacante Robson tem 21 gols e não quer perder a artilharia do campeonato na última rodada ? está com uma a mais que Romário, do Vasco. A vontade do atacante em ser artilheiro é tão grande que ele ofereceu R$ 1 mil para cada companheiro que lhe der assistências para gol. Apesar da má campanha, o Paysandu promoveu uma promoção para o jogo e espera casa cheia. Os ingressos para arquibancada estão custando 5 reais. O único desfalque do time será o lateral-esquerdo Cléber, suspenso. William deve entrar no seu lugar. O técnico Carlos Alberto Torres acertou essa semana sua permanência no comando da equipe para o ano que vem.