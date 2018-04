Paysandu perde pênalti e fica no empate sem gols com o Londrina em Belém No duelo entre o time que não sofre gols há oito jogos e uma das melhores defesas da Série B do Campeonato Brasileiro, o resultado não poderia ter sido outro. Neste sábado, no encerramento da 15.ª rodada, Paysandu e Londrina empataram sem gols, no estádio da Curuzu, em Belém. A equipe da casa ainda perdeu um pênalti no segundo tempo com Betinho.