Paysandu perde pontos para Corinthians e Ponte Corinthians e Ponte Preta foram beneficiados nesta terça-feira pela 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que julgou procedente suas queixas contra a escalação de três atletas pelo Paysandu, concedendo-lhes dois e três pontos, respectivamente, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense perdeu quatro pontos (um do empate contra o Corinthians e três da vitória sobre a Ponte Preta) porque escalou os atacantes Aldrovani e Junior Amorim, além do lateral-direito Borges Neto, com problemas de documentação contratual. O contrato de trabalho dos três atletas foi assinado pelo presidente do Paysandu, Arthur Tourinho, que na ocasião cumpria uma suspensão imposta pelo STJD, ocasionada por proferir ofensas contra dirigentes esportivos. Com isso, os quatro julgadores da 2ª Comissão foram unânimes em afirmar que Tourinho não tinha "condições jurídicas esportivas" para avalizar a documentação. Com a decisão, Corinthians que empatou por 2 a 2, no dia 17 de agosto, e Ponte Preta, que perdeu por 3 a 2, no dia 24 de agosto, receberam os pontos pertinentes a uma vitória. Inconformado com o resultado, o advogado do Paysandu, José Mauro do Couto Filho, frisou que vai recorrer contra o resultado no STJD - a segunda e última instância esportiva. São Caetano e Fluminense serão as próximas equipes que tentarão obter pontos contra o Paysandu, com o mesmo argumento. A equipe paulista, derrotada por 1 a 0, já entrou com recurso no tribunal, enquanto o Fluminense vai viabilizar seu processo nesta quarta-feira. O presidente do STJD, Luiz Zveiter, informou que para o Paysandu regularizar a situação dos atletas será necessário o vice-presidente do clube César Neves assinar um novo contrato e enviá-lo ao Departamento de Registro da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O magistrado explicou que caso a entidade venha se negar a aceitar a nova documentação, sob a alegação, por exemplo, de que o prazo já se expirou, expedirá uma liminar que assegurará a presença dos atletas em campo, sem prejuízo para o time paraense. Com a decisão da 2ª Comissão Disciplinar, o Corinthians somou 46 pontos na tabela de classificação saiu da nona para a oitava posição. A Ponta Preta foi a maior beneficiada saindo da 20ª colocação para a 17ª, 37 pontos. Já o Paysandu ficou com 36 pontos e caiu da 15ª para a 18ª posição.