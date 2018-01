Paysandu pode ter 2 importantes desfalques Ameaçado de não contar com dois de seus principais jogadores, os meias Vélber e Magnum, o Paysandu enfrenta o Internacional neste sábado, no estádio Mangueirão, em Belém. Os dois estão contundidos e ainda são dúvida do técnico Ivo Wortmann. Caso Vélber não tenha condições de jogar, Albertinho entra em seu lugar, enquanto que Souza é o substituto natural de Magnum. Mas a mudança no time não preocupa tanto Ivo Wortmann. "Os nossos atletas sabem do desafio que representa para eles a força do time do Internacional, que vem para cima em busca da vitória dentro da nossa casa", avisou o treinador do Paysandu. Com 39 pontos ganhos, o Paysandu está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro e luta para escapar do rebaixamento.