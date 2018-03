Paysandu promete atacar em Caxias Empolgado com sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro - 3 a 2 sobre o São Caetano na última rodada -, o Paysandu promete atacar o Juventude neste sábado, mesmo jogando no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. "Vamos sufocá-los?, avisou o técnico Paulo Campos, que garantiu que não gosta de armar seu time na retranca. O volante Vanderson, com dores na coluna, é o único problema do Paysandu. Se ele não puder jogar, Sandro será o titular. Já o atacante Robson, autor de dois gols na vitória sobre o São Caetano, prometeu outra boa atuação. "Temos de atacar, porque um resultado favorável fora de casa dará maior confiança ao time", afirmou.