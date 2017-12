Paysandu promete prêmio por vitória Sem fazer gol a cinco jogos e a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento, o Paysandu enfrenta o Santos neste domingo, no Mangueirão, pressionado por sua apaixonada torcida a arrancar uma vitória em partida com sabor de seis pontos. A diretoria do Papão colocou à venda 45 mil ingressos. A previsão é de que todos sejam vendidos. E, para motivar o elenco, prometeu pagar "bicho" pelos três pontos. O pagamento de prêmio foi a solução encontrada para esfriar a insatisfação de alguns jogadores, que reclamam de salários atrasados. O valor não foi revelado. "O time sabe que não será fácil ganhar do Santos. Os jogadores já foram avisados de que qualquer falha poderá ser fatal", preveniu o treinador Vagner Benazzi. Ele chamou a atenção do meio-campo para a pegada do adversário, lembrando que a batalha deste domingo poderá ser decidida a favor de quem falhar menos. A defesa deve ficar atenta às jogadas em profundidade para David e Basílio. "Outra recomendação foi a da saída rápida para o ataque. Os meias Alexandre e Jobson, acostumados a prender a bola, receberam ordens para "soltar" o jogo. A maior preocupação é com o ataque, que tem sido de uma incompetência total. Falta pontaria nos homens de frente. "Tem que chutar e chutar certo, na direção do gol", recomendou Benazzi. A dupla de ataque cotada para começar a partida, Borges e Zé Augusto, treinou muitos chutes a gol. Errou mais que acertou. "Na hora da partida será diferente", promete Zé Augusto. O zagueiro Dênis, cotado para substituir Júlio Santos, expulso contra o Criciuma, reclamou de desconto em seu salário e quase rescinde contrato. Após conversa com o presidente Arthur Tourinho, que prometeu cancelar o desconto, decidiu permanecer no clube. O volante Jairo, punido com três amarelos, será outro desfalque importante. Ele será substituído por Lecheva.