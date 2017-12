Paysandu promete pressionar o Vasco Mesmo atuando no sistema 3-5-2 montado pelo treinador Givanildo Oliveira, o Paysandu promete sufocar o Vasco dentro do estádio Mangueirão, neste sábado, às 18 horas. "O time será ofensivo", garante o técnico, lamentando a ausência do meia Rogério Belém, contundido. O meia Lecheva e o atacante Selmir, suspensos por expulsão contra o Botafogo, são os outros dois desfalques. O zagueiro argentino Galván, que até gol fez no treinamento durante a semana, fará sua estréia diante da fanática torcida do Papão da Curuzu. O mistério, como sempre, é a escalação. Givanildo só costuma anunciá-la no vestiário, antes de o time entrar em campo. O atacante Joãozinho acredita numa boa vitória para marcar a reabilitação do time no campeonato. "Sei que o apoio da torcida não me faltará e só espero marcar meu golzinho."