Paysandu promete raça no Pacaembu Raça e aplicação tática são as duas armas do Paysandu para tentar vencer o Corinthians, neste sábado, às 18 horas, no Pacaembu. O time paraense vem de uma boa vitória sobre o Santos, por 2 a 1, em Belém, na quarta-feira. O técnico Dario Pereyra avalia os corintianos como um "time muito difícil, que gira muito o jogo e costuma jogar bem quando tem a torcida a seu favor". Pereyra terá o desfalque do volante Sandro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador é responsável pela maioria dos lançamentos para os atacantes Welber e Róbson. O treinador orientou seus jogadores a não darem espaço para os corintianos, pedindo cerrada marcação no meio de campo. Ele disse que não pretende jogar retrancado, mas a escalação de Rogerinho como terceiro volante, no lugar de Sandro, demonstra a cautela com que o treinador encara a partida. "O meia Welber, artilheiro até aqui do campeonato, com quatro gols, é taxativo: "a marcação será dura sobre mim, mas a gente sempre dá um jeito de fugir e chegar às redes". Para o atacante Robson, vencer o Corinthians em sua casa será um grande presente para começar a maratona de onze dias que o Paysandu terá pela frente, encarando compromissos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Depois de encarar os paulistas, o Papão da Curuzu viaja no domingo à tarde de São Paulo para Santiago, onde enfrentará o Universidad Católica, pela Libertadores, na terça-feira. Na quarta, pela manhã, retorna novamente à São Paulo. Viaja de ônibus da capital até Campinas, onde ficará três dias, para pegar a Ponte Preta no domingo, 20. "Se seu jogo pela Libertadores contra o Boca Juniores for confirmado para o dia 24, o time paraense nem irá para Belém. Terá de viajar diretamente de São Paulo para Buenos Aires.