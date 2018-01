Paysandu promete recuperar pontos no campo Alheios às lambanças do presidente do clube, José Arthur Tourinho, considerado o responsável direto pela perda de oito pontos do time no tapetão, os jogadores do Paysandu fizeram um pacto com o treinador Ivo Wortmann: vencer o Paraná em Curitiba, na noite desta quinta-feira, para fugir da zona de rebaixamento. Com a perda de um ponto do empate contra Fluminense e de três pontos da vitória sobre o São Caetano, na terça-feira, o time caiu para a 21ª colocação na classificação geral. Antes, havia perdido pontos dos jogos contra o Corinthians e Ponte Preta. "A nossa missão é lutar no campo e conquistar as vitórias de maneira limpa. Esses problemas no tribunal ficam para os nossos dirigentes resolver", disse o meia Vélber. "Estão mexendo com os nossos brios e a resposta será dada durante a partida", emendou o volante Sandro. Sem ainda poder contar com o contundido Magnum, o treinador Ivo Wortmann voltará a improvisar na posição o lateral esquerdo Souza. Com a expulsão de Jorginho contra o Internacional, Lima será o zagueiro.