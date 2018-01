Paysandu promete sufocar o Vitória Mesmo desfalcado de Vanderson, tido como o pulmão de seu meio-campo, o Paysandu promete muito sufoco sobre a defesa do Vitória neste domingo, às 16 horas, no estádio Mangueirão. O técnico Dario Pereyra, que decidiu substituir Vanderson por Rogerinho, acredita num jogo bem disputado, elogiando o time baiano. "Eles têm um bom ataque, por isso é bom ter cuidado", disse o treinador aos seus jogadores. Acostumado a enfrentar o Vitória, o atacante Robson, que era do Bahia, avisa: "quero fazer pelo menos um gol". O treinador Joel Santana disse que os baianos não pretendem jogar na retranca. "O Paysandu é um bom time, mas podemos sair de Belém com um bom resultado". O atacante Alan Delon lembra que no ano passado, em Salvador, o Vitória goleou o time paraense por 5 a 1.