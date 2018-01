Paysandu quer aprontar para o Santos Mesmo com um time sem reforços ou estrelas e algumas deficiências, principalmente na defesa, o Paysandu pretende surpreender o Santos, neste domingo. O treinador Paulo Campos pediu que os jogadores tenham garra e encarem o adversário de frente. "Quero um time forte, lutando pela posse da bola e sem medo do adversário, seja dentro ou fora do Pará", recomendou Campos. O treinador já definiu a equipe, mas faz mistério sobre a escalação, que só será anunciada nos vestiários do Estádio Anacleto Campanella. Uma ausência é certa, a do volante Sandro, que ainda se recupera de uma contusão. O volante Alemão será improvisado na lateral direita. Os dois únicos especialistas na posição foram dispensados. O atacante Robson, o Robgol, fará a dupla de área com Zé Augusto.