Paysandu quer estragar festa do Cruzeiro Se depender da vontade de seus jogadores, o Paysandu deve jogar água no chope que o Cruzeiro preparou para comemorar o título antecipado da Série A, neste domingo, no Mineirão. "Nós estamos com muita vontade de ganhar essa partida e garra é o que não vai faltar", resumiu o meia Vélber, uma das estrelas do time ao lado de Magnum, que estava contundido, mas ganhou condição de jogo. O técnico Ivo Wortmann alertou seus atletas para não permitir que o Cruzeiro imponha seu ritmo de jogo. Ele quer marcação em cima e disputa em todos os setores do campo pela posse da bola. O zagueiro Jorginho, que estava suspenso por cartões amarelos, retorna ao time titular, embora tenha perdido a companhia de André Dias, punido com três jogos pelo STJD por ter brigado com o lateral Rodrigo na partida contra o Vasco. Lecheva, queixando-se de dores no calcanhar, fez tratamento intensivo e foi liberado pelo departamento médico. "O time está muito motivado e pronto para supreender o Cruzeiro", disse o jogador, que deverá atuar mais uma vez improvisado na lateral direita. O presidente Arthur Tourinho desmentiu o interesse do Cruzeiro pelos jogadores Vélber e Magnum. Mas estipulou o passe de ambos em U$$ 2 milhões.