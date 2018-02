Paysandu quer manter embalo no Palestra Embalado pela vitória sobre o Figueirense, o Paysandu quer o mesmo empenho diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, no Palestra Itália, em São Paulo, e o técnico Gílson Kleina quer tirar seu time da penúltima posição da tabela do Campeonato Brasileiro. ?Contra o Figueirense, o time se empenhou muito. Se quisermos sair dessa situação, tem de ser assim, com muito trabalho. Agora temos que encarar o Palmeiras com a mesma seriedade?, disse o técnico, que poderá contar com a volta do meia Gian. O centroavante Róbson, artilheiro do campeonato com 18 gols, já foi confirmado entre os titulares. No jogo contra o Figueirense, o jogador atuou com dores na costela e era dúvida. As atenções também estarão voltadas para o zagueiro Valdson, que fará seu segundo jogo na equipe de Belém. Mal chegou no Paysandu, vindo do Ceará, já se envolveu em uma confusão com prostitutas.