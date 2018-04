Paysandu quer manter o embalo - Embalado pelos bons resultados no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Paysandu enfrenta o São Paulo nesta terça-feira, no Morumbi, já pensando em lutar por uma vaga na Copa Sul-Americana. A equipe paraense, que passou um período ameaçada pelo rebaixamento, ocupa atualmente a 14ª colocação, com 42 pontos. Suspenso, o meia Jobson é o único desfalque do Paysandu. Mas o técnico Adílson Batista ainda não definiu quem irá ocupar a sua vaga. A disputa está entre Adrianinho e Lecheva.