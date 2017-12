Paysandu quer vingar goleada Para a fanática torcida do Paysandu, a partida deste domingo contra o Corinthians, às 16 horas, no Mangueirão, é o jogo da vingança. É que o time paraense, no primeiro turno, foi goleado pelo adversário por 6 a 1, em São Paulo. O interesse pelo jogo é muito grande entre os paraenses. Cerca de 40 mil ingressos foram postos à venda. O técnico Ivo Wortmann, temendo que o espírito revanchista dos torcedores por uma goleada contamine o time, foi taxativo. "Não importa qual seja o placar, o importante é conseguir os três pontos." De volta ao time titular após cinco jogos afastado por contusão, o volante Sandro afirma não se iludir com a derrota do Corinthians no meio da semana para o Fluminense. "Eles vêm com tudo para cima da gente". Mas, dispara: "isso pode ser muito ruim para eles". O meio-campista Velber, criticado pelos torcedores devido às más atuações nos últimos seis jogos, promete recuperar seu prestígio e fazer uma grande partida. "Gosto de enfrentar times como o Corinthians, porque eu sempre cresço nessas partidas". Se o meia Magnum, contundido, não puder jogar, o treinador pretende começar a partida com Aldrovani no ataque ao lado de Zé Augusto. A escalação definitiva do time, porém, Ivo Wortmann só vai anunciar nos vestiários do Mangueirão.