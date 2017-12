Paysandu recebe Goiás no Mangueirão O Paysandu enfrenta o Goiás, neste domingo à tarde, no Mangueirão, disposto a confirmar perante sua torcida a subida de produção da equipe que não perde há quatro jogos. Para o treinador Ivo Wortmann, o Goiás precisa ser encarado como um adversário muito perigoso. "Temos que jogar com empenho e seriedade, mas sem descuidar da marcação, sobretudo porque o time goiano tem em seu ataque um jogador como Dimba, artilheiro do campeonato", avisa. O meia Jobson, contundido, é a dúvida do técnico para a partida. "Quero estar em campo para ajudar o time a subir ainda mais na tabela", disse o jogador, que se queixa de dores na coxa. O lateral-direito Wellington, suspenso por cartões amarelos, será substituído por Borges Neto. O atacante Aldrovani, ainda desentrosado com a maneira de jogar do time, promete não perder em Belém as chances de gol que desperdiçou contra o Vitória, em Salvador. "Sei que a torcida espera muito de mim e não pretendo decepcionar", resumiu o jogador, que carrega nas costas a responsabilidade de substituir o artilheiro Robson, no futebol japonês.