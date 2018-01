Paysandu sabe que terá uma parada dura A última rodada do Brasileiro não foi nada boa para o Paysandu. A derrota por 4 a 1 para o Goiás levou o time paraense de volta à lanterna da competição, com 23 pontos. Não bastasse o mau resultado, o confronto contra um time em ascensão como o São Paulo, neste sábado, às 16 horas, no Morumbi, não será dos melhores para quem quer sair da difícil situação. O técnico Gilson Kleina, irritado com a última atuação do time, deve promover várias mudanças. ?O certo é que vamos fazer o retorno de alguns jogadores, procurando deixar a equipe mais sólida, sobretudo na defesa?, afirmou. O zagueiro Marquinhos e o volante Marabá estão de volta após cumprir suspensão. No meio, Rodrigo pode ser titular, assim como o lateral-esquerdo Cleber, que deve ganhar a vaga de Leandro Eugênio. E o lateral-direito Jamur pode fazer sua estréia, no lugar de Marco Aurélio. A esperança de gols do time continua sendo com o atacante Róbson, artilheiro da competição com 17 gols, um a mais que Marcinho, do Palmeiras, e Alex Dias, do Vasco. O zagueiro Váldson, que veio do Ceará e se apresentou na última quarta, só deve estrear contra o Figueirense, no próximo sábado.