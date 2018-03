Paysandu se orgulha de não ter dívida Fundado em fevereiro de 1914, o Paysandu vem passando por um processo de modernização que inclui a construção de um centro de treinamento. O maior orgulho da atual diretoria, presidida por Artur Tourinho, é exibir o balanço saneado após o pagamento de uma dívida que ultrapassava a casa dos R$ 3,5 milhões em meados da década passada. O único profissional que ainda tem dinheiro a receber do clube é Lula Pereira, atual técnico do Flamengo, que trabalhou em Belém em 1995. Leia mais no Estadão