Paysandu sofre com os desfalques Em uma situação delicada, o Paysandu joga fora de casa neste sábado, diante do São Caetano, às 16 horas. Lanterna do Campeonato Brasileiro, a equipe do Pará vem de empate com a Ponte Preta (2 a 2). Por isso mesmo, o clima no Paysandu não é dos melhores. E, para piorar, o time está cheio de desfalques para o jogo deste sábado. O lateral-esquerdo Leandro Eugênio tentou voltar na última partida, mas ainda não se recuperou da contusão. Já o zagueiro João Carlos e o volante Alemão são outros que estão contundidos. E o também volante Vanderson está suspenso.