Paysandu sofre para bater o Brasiliense O Paysandu venceu o Brasiliense por 2 a 1, nesta quinta-feira, em Belém, e se manteve vivo na luta para fugir do rebaixamento. Com 38 pontos, o time paraense subiu para o 20.º lugar e jogou a equipe do Distrito Federal para a 21ª colocação, com um ponto a menos.