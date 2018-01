Paysandu sofre sem patrocinador A mais nova vítima da crise financeira do futebol é o Paysandu. Sem patrocínio, o clube de Belém, um dos representantes do País na Copa Libertadores, faz uma campanha publicitária para tentar atrair investidores. No uniforme do time, no local destinado à logomarca do patrocinador, o clube optou por um ponto de interrogação. "É como se fosse uma propaganda. Estamos perguntando às empresas o motivo de não anunciarem em nosso clube", explicou o gerente de marketing do Paysandu, Italo Alberto Rocha. "Não sei se está dando certo, mas que está chamando a atenção, isso está." O problema financeiro está diretamente relacionado à falta de receita após o encerramento do Brasileiro. O Paysandu foi o clube que teve maior média de público do campeonato, mas como não joga desde o final de novembro, e os contratos publicitários terminaram no final de 2002, a receita do clube caiu. A explicação é de Italo Rocha: "Ficamos dois meses quase sem gerar receita. Apesar de termos muitos sócios, poucos pagam em dia a mensalidade. E, mesmo assim, seria insuficiente. Hoje, o presidente (José Arthur Guedes Tourinho) viajou para o Rio para tentar um adiantamento da cota do Campeonato Brasileiro junto à CBF e o Clube dos 13". Uma saída encontrada é a participação na Copa Libertadores da América. O Paysandu estréia no dia 13, contra o Sporting Crystal, no Peru. Na primeira fase, o clube receberá US$ 105 mil por partida realizada em Belém - mais a renda integral da bilheteria. As únicas despesas ficarão por conta do deslocamento e hospedagem dos árbitros. Especulou-se, também, que o ponto de interrogação estaria acobertando a marca de uma cerveja. A legislação proíbe o anúncio de cerveja em qualquer modalidade esportiva. Italo Rocha entrega: "Realmente, estamos negociando com uma marca de bebidas."