Paysandu supera o Botafogo: 2 a 0 O Paysandu fez seu dever de casa e venceu o Botafogo por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Mangueirão, em Belém. Com a vitória em casa, o time paraense passou para a 18ª posição, com 32 pontos, e deixou os botafoguenses na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos. A partida chegou a ser dramática no segundo tempo para o Paysandu, que tentou segurar o 1 a 0 conseguido no primeiro tempo - Sandro marcou aos 39 minutos - e quase se complicou. A sorte do time da casa é que o Botafogo não soube traduzir em gol a sua superioridade. No final, Vinícius bateu o pênalti sofrido por Balão e, já aos 49 minutos, selou a vitória do Paysandu, fazendo 2 a 0.