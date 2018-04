Paysandu surpreende em São Januário O Vasco perdeu muitos gols e foi derrotado pelo Paysandu, por 1 a 0, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. O time vascaíno dominou grande parte da partida, mas não conseguiu superar a boa marcação do adversário. Já a equipe paraense obteve a sua terceira vitória consecutiva e se distanciou ainda mais da zona de rebaixamento. Apesar do forte calor, o primeiro tempo foi bem movimentado e as equipes tiveram boas oportunidades para inaugurar o placar. O Vasco foi melhor, organizando bem os ataques, principalmente quando a bola passava pelos pés do meia Petkovic. Porém, o time carioca pecava na hora do toque final para os atacantes ficarem livres diante do goleiro Paulo Musse. Com isso, os vascaínos começaram a arriscar finalizações de fora da área. O Paysandu buscava os contra-ataques, mas sem lever perigo ao gol adversário. O primeiro bom ataque aconteceu aos 23 minutos após cobrança de escanteio. O goleiro Tadic fez duas boas defesas. Logo depois, o juiz Jamir Carlos Garcez marcou jogo perigoso dentro da área do time paraense. Petkovic rolou para o volante Júnior, que se atrapalhou, perdendo a bola para o zagueiro. E o Vasco ainda teve ótima chance para marcar, mas Henrique, dentro da área, tocou de calcanhar para fora. No segundo tempo, logo no primeiro ataque, Coutinho, diante do goleiro, chutou para fora. O Vasco continuou pressionando e desperdiçando muitas oportunidades. Após cruzamento de Valdir, Petkovic cabeceou no travessão. No contra-ataque, aos 16 minutos, o time carioca foi punido pela inoperância do seu ataque. Vinicius recebeu lançamento, driblou Tadic e cruzou para Leonardo, que só teve o trabalho de tocar para o gol. A partir daí, o Paysandu recuou e o Vasco seguiu perdendo gols. Petkovic cobrou duas faltas com perigo. Nos minutos finais, Valdir cruzou, Anderson ajeitou de cabeça e Denílson, na pequena área, desperdiçou. Logo depois, o mesmo Denilson chutou cruzado, Paulo Musse defendeu e a zaga tirou. Nos acréscimos, Sandro quase marcou o segundo para os paraenses. Ele driblou Tadic e tocou para o gol vazio. Henrique tirou em cima da linha.