Paysandu: técnico pede ?tranqüilidade? O treinador Gilson Kleina tem a fórmula para evitar que o desespero tome conta dos jogadores do Paysandu na partida desta quarta contra o Atlético Mineiro: tranquilidade e seriedade dentro de campo. Só assim, o time poderá alcançar seu objetivo, que é a vitória para começar a reagir contra o fantasma do rebaixamento. Com 12 pontos, o clube ocupa a lanterna do campeonato. O ponto mais fraco, a defesa, sofreu uma mudança. O zagueiro Alex Pinho, culpado por dois dos quatro gols do Paraná no domingo, em Belém, foi barrado e sequer viajou com a delegação para Belo Horizonte. A vaga será ocupada por Silvio. No meio campo, Luiz Augusto começa a partida no lugar de Carlos Alberto. O treinador exigiu que Luiz Augusto faça o papel de meia, aproximando-se mais dos atacantes Robson e Eder Ceccon.