Paysandu tem fórmula para furar retranca A forte retranca que o São Caetano costuma utilizar em seus jogos fora de casa representa um desafio para o treinador do Paysandu, Ivo Wortmann, que tem uma fórmula secreta para furar esse bloqueio na partida deste domingo à tarde no Mangueirão. Preocupado em montar a equipe paraense, Wortmann não abre o jogo, prevendo uma partida equilibrada, mas favorável ao Paysandu que tem a "obrigação de vencer" por jogar diante de sua torcida. Sem problemas de contusão, Wortmann contará com o retorno do meia Jobson, que estava suspenso por cartões amarelos, e com o zagueiro André Dias, liberado pelo departamento médico após tratamento de uma contusão na perna. Os meias Magnum e Velber acreditam que a velocidade do ataque paraense e o jogo pelas laterais poderá abrir a defesa do São Caetano. "O melhor a fazer para driblar a melhor defesa do campeonato é ser inteligente e estar sempre pronto para as oportunidades que, se Deus quiser, vão pintar para o Paysandu. O São Caetano sempre nos deu trabalho, mas nessa vida tudo tem uma primeira vez e esperamos que seja domingo e que o Paysandu possa sair com o resultado positivo", declarou Velber. O atacante Aldrovani pensa de maneira diferente de seus colegas. Para ele, quem deve estar muito preocupado com o jogo é o Azulão. "Nós já marcamos 50 gols até agora no campeonato e isso pesa na balança de quem só gosta de se defender". O importante, diz o jogador, é o Paysandu sufocar o adversário desde o começo da partida e aproveitar as chances que forem criadas. "Eu sou muito mais o Papão e a vitória será nossa, não importa o placar". "O time deve formar com Carlos Germano, Borges Neto, Jorginho André Dias, Luiz Fernando; Sandro, Vanderson, Jobson e Magnum; Velber e Aldrovani.