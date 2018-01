Paysandu tenta fugir da lanterna O Paysandu enfrenta o Brasiliense, nesta quinta-feira, às 20h30, em Brasília, sem três titulares, mas com novo treinador, e com o objetivo de sair da lanterna do Brasileiro. Gilson Kleina, que já treinou o Criciúma, assumiu o comando do time há apenas dois dias e em meio à desconfiança da torcida. Ele não conhece os jogadores e deve escalar a equipe com base nas informações do interino Sinomar Naves, que voltou às divisões de base do clube. Os jogadores prometem a reabilitação fora de casa. Kleina, durante a preleção na Curuzu, antes da viagem para Brasília, disse que gosta de misturar "filosofia tática com raça". E afirmou que, somente com muito trabalho, o time irá reencontrar o caminho das vitórias. O zagueiro Marquinho e o volante Vanderson, suspensos por cartões amarelos, e o artilheiro Robson, expulso contra o Internacional, são os desfalques. Silvio, Marabá e Zé Augusto serão os substitutos.