Paysandu tenta superar os problemas O técnico Ivo Wortmann está cheio de problemas para escalar o time do Paysandu no jogo deste sábado, contra o Grêmio, no estádio Olímpico, em Porto Alegre. Em 19º lugar do Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, o clube gaúcho luta desesperadamente contra o rebaixamento. Além das ausências do zagueiro André Dias e do volante Vanderson, suspensos, o Paysandu corre o risco de não contar com seu melhor jogador no momento, o meia Vélber. Ele se queixa de fortes dores no tornozelo e passa por tratamento para poder jogar. Lima formará a dupla de zaga com Jorginho, Rogerinho será o substituto de Vanderson e Cristiano ocupará o lugar de Vélber caso ele seja vetado pelos médicos. "Temos que apagar a má impressão dos nossos dois últimos jogos e sair de Porto Alegre com um bom resultado. Isso só depende dos próprios jogadores", disse Wortmann.