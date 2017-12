Paysandu terá 2 desfalques contra Ponte As contusões do zagueiro Jorginho, com uma torção no tornozelo direito, e do volante Sandro, com luxação na clavícula, são os dois problemas do Paysandu para o jogo deste domingo, às 16 horas, contra a Ponte Preta, no Mangueirão. Lima e Jobson deverão ser os substitutos. "Eu tenho chamado a atenção dos atletas para valorizar a posse da bola quando estivermos na frente do marcador, pois só assim não vamos tomar contra-ataques por erros de passe", afirmou o técnico Ivo Wortmann. Enquanto isso, os jogadores têm procurado ficar alheios às ameaças de perda de pontos do Paysandu no Brasileiro. "A nossa concentração é toda sobre a Ponte Preta", disse o volante Rogerinho.