Paysandu terá 3 desfalques amanhã Desfalcado do artilheiro Robson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do atacante Balão - emprestado até dezembro de 2004 a um time da Coréia do Sul -, o Paysandu pega o Juventude neste domingo, em Caxial do Sul. Além deles, o goleiro Carlos Germano, contundido, não joga. O técnico Ivo Wortmann reconhece que a equipe terá uma missão dificílima pela frente. "O Juventude está em desvantagem na tabela e virá para cima de nós. Um vacilo pode ser fatal", disse o treinador. O goleiro Carlos Germano, contundido no ombro, será substituído por Alexandre Fávaro. No Lugar de Robson deve atuar Zé Augusto, enquanto Magnum será o substituto de Balão. O meia Velber, autor de um belo gol contra o Grêmio na última rodada, acredita num bom resultado contra o Juventude. "Se tivermos tranqüilidade nas finalizações, sairemos com a vitória". Balão despediu-se na sexta-feira dos companheiros, afirmando que sua ida para a Coréia foi boa tanto para ele quanto para o Paysandu. O presidente do clube, Arthur Tourinho, informou, sem entrar em detalhes, que o jogador receberá um salário seis vezes maior do que o era pago pelo time paraense.