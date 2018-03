Paysandu terá cinco desfalques em Minas Sem cinco titulares e ainda próximo da zona de rebaixamento, o Paysandu enfrenta o Atlético neste sábado à noite (18h), no Mineirão, retornando ao sistema 4-4-2, já que o 3-5-2, implantado pelo técnico Ivo Wortmann, não deu certo. O goleiro Carlos Germano e o zagueiro André Dias são as novidades do time paraense. O zagueiro faz sua estréia na defesa mais vazada do campeonato, com 33 gols em 15 partidas. "É minha chance de fazer uma boa partida ", disse André Dias. Ele entra no time porque o titular, Jorginho, foi punido com o terceiro cartão amarelo. Vanderson, Iarley, Lecheva e Rodrigo estão fora da partida por contusão. O atacante Robson, cujo salário foi aumentado pela diretoria do clube após o fracasso de sua transferência para o Palmeiras, promete um time mais aguerrido contra o Atlético, apagando a péssima impressão da última partida, contra o Criciuma. "Vamos partir em busca da vitória".