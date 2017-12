Paysandu terá só um atacante O esquema com três zagueiros na defesa, seis jogadores no meio-campo e um atacante é a arma do Paysandu para a partida deste domingo no Rio de Janeiro contra o Flamengo. Foi com essa formação que do time derrotou o Atlético Paranaense em Belém após dez partidas sem vitória. O time paraense ocupa a 21.ª colocação com 16 pontos. O treinador Gilson Kleina corre o risco de não contar com o artilheiro Robson, que decidiu viajar com a delegação mesmo curtindo as dores de uma tendinite nos dois pés. Zé Augusto está de sobreaviso. Outra dúvida é o zagueiro João Carlos, que reclama de fortes dores no músculo adutor da coxa esquerda. Silvio treinou como titular durante a semana. O meia Gian, ex-Vasco, fará sua estréia. Ele promete dar vida nova ao meio-campo.