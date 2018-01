Paysandu: time misto na Libertadores O cansaço de longas viagens e a goleada sofrida diante do Corinthians mexeram com a cabeça do treinador Dario Pereyra, que decidiu colocar em campo um time misto do Paysandu no jogo desta terça-feira à noite contra o Universidad Católica, em Santiago do Chile. Como a partida é só para cumprir tabela, já que o Paysandu garantiu antecipadamente sua classificação, vários jogadores titulares serão poupados. "O time precisa se concentrar para o jogo contra a Ponte Preta, no domingo que vem, e contra o Boca Juniors, na outra terça-feira, em Buenos Aires", resumiu Pereyra, acrescentando que a derrota para o Corinthians já é "coisa do passado". Com dores musculares, o atacante Robson deverá ser poupado, assim como o meia Welber, que tem se queixado da violência de zagueiros adversários. A defesa também sofrerá mudanças na partida contra os chilenos. O desastrado esquema com três zagueiros adotado por Pereyra contra o Corinthians parece definitivamente arquivado. "A comissão técnica e a diretoria já definiram que o Paysandu deverá receber o reforço de três jogadores para o restante do Campeonato Brasileiro. Dois serão zagueiros centrais e outro, atacante. Os nomes ainda são mantidos em sigilo.