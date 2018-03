Paysandu vai armar retranca contra o Vasco Retranca, pegada forte no meio-campo e velocidade no contra-ataque. É assim que o Paysandu vai encarar o Vasco neste sábado à noite em São Januário, tentando surpreender o adversário. "A ordem é marcação cerrada, diminuindo os espaços do Vasco, mas sempre com pensamento em avançar com segurança para chutar ao gol", justificou o treinador Ivo Wortmann. Ele lamentou a ausência do meia Velber, punido pelo terceiro cartão amarelo. Jobson será o substituto. O zagueiro André Dias, que com apenas duas partidas ganhou a confiança do treinador e da torcida, desbancando de Tinho o posto de titular, disse que o Vasco, apesar de não atravessar uma boa fase, merece todo o respeito. Mas argumentou: "vamos sair em busca da vitória para melhorar nossa posição na tabela". André Dias foi o autor do único gol na partida contra o Figueirense, quarta-feira em Belém.