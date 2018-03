Paysandu vence Bahia e vai à semifinal O Paysandu está na semifinal da Copa dos Campeões, após vencer o Bahia por 2a 1, depois de dominar a maior parte do jogo. O gol de Jobson, de pênalti, aos 48 minutos do segundo tempo, levou ao delírio os 25 mil torcedores que compareceram ao estádio Mangueirão, colocando a equipe paraense no caminho do Palmeiras, no próximo domingo, em Belém. O primeiro tempo foi inteiramente favorável ao Paysandu, que aos 26 minutos desperdiçou uma penalidade máxima. Jobson, que tentou fazer gol de paradinha, acabou proporcionando a defesa do goleiro Émerson. O time não esmoreceu e, incentivado por sua fanática torcida, chegou ao primeiro gol, por intermédio de Jajá, que num chute cruzado surpreendeu o goleiro Émerson. O Bahia voltou com mais disposição no segundo tempo e logo aos 5 minutos, Nonato, de pênalti, decretou o empate, depois que Pedro Paulo colocou a mão na bola. Aos 22 minutos, numa jogada violenta, o árbitro goiano Antonio Pereira da Silva expulsou o baiano Pingo. O Bahia sentiu o desfalque. Com um homem a mais, o Paysandu encurralou o Bahia em seu campo, desperdiçando várias oportunidades. Sempre aos gritos de sua torcida, o Paysandu tentava de todas as maneiras definir o jogo. Aos 48 minutos, Jobson, num pênalti cometido por Pingo, fez 2 a 1, carimbando a vitória do bicolor paraense.