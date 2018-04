Paysandu vence Cruzeiro de virada A ousadia e a estrela do treinador Adilson Batista prevaleceram mais uma vez neste Campeonato Brasileiro para o Paysandu vencer, de virada, o Cruzeiro por 3 a 1, neste sábado, no Mangueirão. Balão, com dois gols, e Maurinho, marcaram para o Papão da Curuzu, enquanto Fred descontou para o time mineiro. Com o resultado, o Paysandu subiu para a 14ª colocação, com 42 pontos. A forte chuva que caiu em Belém prejudicou o gramado no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos, Vinícius driblou dois zagueiros cruzeirenses e sozinho, sem goleiro, chutou na trave. Os mineiros não perdoaram e Fred, aos 13, cobrando falta, fez Cruzeiro 1 a 0. O Paysandu tentou reagir, mas a bola não chegava a seus atacantes. E, quando chegava, as chances de gol eram desperdiçadas por Vinícius e Leonardo. Mas aos 43, Maurinho completou para as redes uma cabeçada de Vinícius: 1 a 1. Foi aí que, no segundo tempo, entrou em cena a estrela do técnico Adilson Batista. Ele queria a vitória e arriscou: tirou Sandro e colocou Zé Augusto, além de escalar Leonardo no lugar de Balão. A mudança deu certo. Com a força de Zé Augusto, o time cresceu e encurralou o Cruzeiro em sua defesa. O gol da virada surgiu aos 18 minutos. Balão aproveitou jogada pela esquerda e chutou. A bola espirrou na zaga e entrou no gol de Artur: Paysandu 2 a 1. O mesmo Balão, aos 42, foi esperto ao pegar uma sobra na jogada de Vinícius e chutou rasteiro no canto: 3 a 1. A partir daí, foi só tocar a bola e administrar o resultado, sob os gritos de sua fanática torcida.