Paysandu vence Inter e respira O Paysandu fugiu mais uma vez da zona de rebaixamento, vencendo dentro de casa o Internacional por 2 a 1, na noite deste sábado, gols de Alexandre e Jobson, no primeiro tempo, enquanto Edinho, aos 46 da etapa final, descontou para o time gaúcho. Como tem sido praxe neste campeonato, o Paysandu voltou a abusar de perder gols fáceis e quase deixar escapar a vitória no final do jogo. Numa saída infeliz, o goleiro Paulo Musse jogou a bola em cima do jogador gaúcho e ela resvalou para dentro de seu gol. Com a vitória, os paraenses somam 29 pontos e ocupam a 18a colocação. A partida começou fácil para o time paraense, que tocava a bola com rapidez e imprensava o Inter em seu campo de defesa. Aos 2 minutos, após jogada de Leonardo pela esquerda, Alexandre recebeu livre e de fora da área chutou forte no canto de Clemer: Papão 1 a 0. Jobson e Leonardo abusavam de perder gols, mas aos 32 o Paysandu fez 2 a 0. Leonardo entrou na área e esticou para Jobson, que mandou para as redes., O Inter voltou um pouco melhor no segundo tempo. Elder Granja e Fernandão deram bons chutes, mas Paulo Musse conseguiu evitar que sua meta fosse vazada. O Paysandu caiu de produção e passou a tocar a bola para gastar o tempo. Aos 42, após jogada individual de Leonardo, Balão perdeu um gol incrível, debaixo da trave de Clemer, mandando a bola para fora. No desespero, Elder Granja cobrou falta, Paulo Musse tentou espalmar, mas bola bateu em Edinho e entrou: Paysandu 2 a 1.