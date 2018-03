Paysandu volta a vencer em Belém O Paysandu conseguiu sua reabilitação dentro de casa no Campeonato Brasileiro, ao vencer o Figueirense por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro André Dias, o melhor em campo. Com o resultado, o time paraense subiu duas posições na tabela, ficando agora em 19º lugar. O primeiro tempo foi todo do Paysandu, que desperdiçou várias oportunidades de gol, com Velber e Robson. O Figueirense atuava na retranca, explorando as jogadas de contra-ataque para tentar surpreender a defesa paraense. Logo aos 5 minutos, Robson perdeu a chance de abrir o marcador, chutando para fora de dentro da grande área. O time catarinense respondeu com Evair, aos 12, mas o chute saiu pela linha de fundo. Velber entrou na área, aos 21, e atirou forte na direção do gol. Com Edson Bastos batido, a bola passou perto da trave. Em duas jogadas, aos 32 e 35, o time do Pará voltou a perder gols. A entrada de Sandro deu mais força ao ataque do Paysandu, que pressionou ainda mais os catarinenses. Mas aos 21 minutos, foi o Figueirense quem perdeu um gol feito. Danilo chutou e Carlos Germano salvou com os pés. O ataque paraense continuou abusando de perder gols, mas André Dias, aos 36, abriu o placar. Robson chutou, a bola espirrou na zaga e sobrou para André Dias: Paysandu 1 a 0. classificação